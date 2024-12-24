Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 23:22
Asgari ücret 22104 TL oldu. Hayırlı olur inşallah

Arkadaşlar asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22104 liraya çıkarıldı. Bu zaten tahmin edilen bir orandı. Gönül isterdi ki daha çok olsun ama malum sıkı para politikası var. İnşallah devletimiz enflasyonu düşürür ve bu vesile ile alım gücümüz artar.


Hukukcu-hoca
Genel Müdür
24 Aralık 2024 23:31

Biz burda defalarca söyledik yüzde 30 bilemedin 35 gelecek diye. Çünkü görünen köy kılavuz istemez.


Anuşirvann
Genel Müdür
24 Aralık 2024 23:33

Hocam biz de yazdık defalarca. Ama bazı asgari ücretli arkadaşlar 24 bin 25 bin gelecek diye hayaller kurdular.

Hukukcu-hoca, 1 saat önce

Biz burda defalarca söyledik yüzde 30 bilemedin 35 gelecek diye. Çünkü görünen köy kılavuz istemez.


Anuşirvann
Genel Müdür
24 Aralık 2024 23:55

Asgari ücretin yüzde 30 35 artacağını sağır sultan bile anladı. Bütün reel ekonomistler bu oranı bekliyordu. Patronlar defalarca yüzde 25 zam yapılmalı dediler.

Ayrıca adı üstünde asgari ücret. En alt sınır bu. Kendini biraz geliştirenler zaten bunun çok üstünde ücret alıyorlar. Ayrıca memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 12,50 zam alacak. Asgari ücretliler yüzde 17,50 daha çok zam almış olacaklar.

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