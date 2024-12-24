Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 23:30
BAŞÖĞRETMENLİK SÜRESİ

Arkadaşlar merhaba ben 05.09.2005 de göreve başladım. Bugün başöğretmenlik için doldurma süresine baktığımda mebbiste Eylül 2026 görünüyor.Asker öğretmenlik yaptım ve ücretsiz iznin yok bu başöğretmenlik için gerekli olan 20 yıllık sürenin 2025 de dolması gerekmiyor mu?Benimle aynı durumda olan var mı? Yani 2005 ataması olup 2026 da süresi dolan.Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.


EfraimGoksu
24 Aralık 2024 23:39

2004 Eylul atamasi olmaniz gerekiyor..yil tamamlanmadan 1 olmuyor malesef. Eylul 2005 den Eylul 2006 oldugunda 1 yillik meslek hayatiniz oluyor bu sekilde saydiginiz da 2026 da 20 yili doldurmuş olursunuz


jajacoelho
Genel Müdür
24 Aralık 2024 23:51

13.09.2005te göreve başladım,asker öğretmenlik yaptım..13 ekim 2025te 20 yıllık sürem doluyor..sizinki niye 1 yıl atmış anlamadım


Özgürlükzamanı
Şef
24 Aralık 2024 23:55

Mebbiste o ögretmen askerlik süreniz boş atlanmıştır işletin


kral_1
Aday Memur
24 Aralık 2024 23:57

evet öyle görünüyor eşim 2008 ataması ve süre 2028 görünüyor.Bizim öğretmen askerliği işlememişler

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