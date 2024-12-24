Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 23:41
Vasilik hakkında mazeret dilekcesi

Saygıdeğer meslektaslarım iyi geceler istanbulda görev yapiyorum 3 senedir annem Ankarada yasiyor kendisi hasta ve yasli babamda yillar önce vefat etti vasilik davasi actim gecen ay sonu mahkeme karariyla vasisi olarak atandim. Bende rapor ve durusma tutanagiyla mazeret dilekcesi yazdim personele Ankaraya atama icin. Umudum yok vermeyecekler buyuk ihtimal. Ama banka annemin maas hesabı haric bloke koymus gerekceli karari yazmadi daha sulh hukuk mahkemesi. Benim yuzumden kadinin maasini cekemiyoruz. Annemin maasini karar kesinlestikten sonra ben vasisi olarak banka karti, mobil bankacilik alarak yurutebilecekmiyim bu konuda tecrubesi olan meslektaslarima sormak istedim ?


Küçük polis
Şef
25 Aralık 2024 00:02

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra kesin karar mahkeme aracılığıyla bankaya yazılır bloke kalkar banka kartı ile mobilden işlem yapabilirsiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerEmniyet çalışanının aldığı maaş2025 banka promosyonuKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriVakıfbank sky limit26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmış

Sözlük

kırmızı kar yağdığı zaman 3 fenerbahceli olmak 1 kan vermek 5 evli evinde,köylü köyünde gerek 2 dede korkut 1 kendin çalar kendin oynarsın 4 konu açmaya üşenmek 2 gönül meselesi 1 Didier Drogba 1 değişik yollarda 1

Son Haberler

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 2025 yılı aylık hesabından etkilenmeyecektir25 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!Türkiye'nin Global Gıda Şirketi Halka Arz Oluyor!Muhalefet liderlerinden 'yeni asgari ücrete' tepki

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım