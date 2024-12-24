Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 23:41
Vasilik ve mazeret ataması

Saygıdeğer meslektaslarım iyi geceler istanbulda görev yapiyorum 3 senedir annem Ankarada yasiyor kendisi hasta ve yasli babamda yillar önce vefat etti vasilik davasi actim gecen ay sonu mahkeme karariyla vasisi olarak atandim. Bende rapor ve durusma tutanagiyla mazeret dilekcesi yazdim personele Ankaraya atama icin. Umudum yok vermeyecekler buyuk ihtimal. Ama banka annemin maas hesabı haric bloke koymus gerekceli karari yazmadi daha sulh hukuk mahkemesi. Benim yuzumden kadinin maasini cekemiyoruz. Annemin maasini karar kesinlestikten sonra ben vasisi olarak banka karti, mobil bankacilik alarak yurutebilecekmiyim bu konuda tecrubesi olan meslektaslarima sormak istedim ?


Küçük polis
Şef
25 Aralık 2024 00:02

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra kesin karar mahkeme aracılığıyla bankaya yazılır bloke kalkar banka kartı ile mobilden işlem yapabilirsiniz.


Brse
Memur
25 Aralık 2024 02:22

Ankara tercih dışı gelen bir yer .hiç bir sebeb olmasa bile gelir .rahat ol.

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