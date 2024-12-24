KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 23:43
Bilinçli tercih hakkinda danismanlik

Merhaba arkadaşlar bu merkezi atamanın telafisi yok gideceğiniz şehri kurumu iyi araştırın size uyarsa tercih verin çoğu kurum çakılı kadro sadece kendi aralarında yer degisebiliyorlar bulunduğunuz ilde o kurum yoksa gelme ihtimaliniz olmuyor puanınızı düşünüp tasinmadan tercih vererek yakmayin bu bir tavsiye niteliğinde bir sözdür tercihlerin bitimine kısa bir süre kala degineyim bu duruma dedim daha çok bilgi almak isterseniz msj yazabilirsiniz yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim tercih kısmında yardım edip çoğu arkadaşımızın memur olmasına vesile oldum ücret mukabilinde değil amaç 1 kişide olsa dokunabilmek hayatına şekil verdirebilmek saygilarimla

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