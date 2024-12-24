Yeni yayımlanan atama ve rayin yönetmeliği

Araladaşlar yeni yayımlanan 26kasım 2024 tarhli yer değiştirme yönetmeliğinde egitim durumudan tayin işe ilgili şu ibare var ;

??PDC'de boşluk bulunması halinde, sağlıkla ilgili bir alanda ilk kez ve en az lisans düzeyinde veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıl ve üstü lisans düzeyinde örgün öğrenim gördüğünü belgelendirenler, ilgili öğrenim programına yerleştirildiği akademik yılın başlangıcında ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla öğrenim gördüğü yere,"

Bu karara göre ben açıköğretim den sağlıkta lisans tamamlama yaptım şimdi de örgün öğretimde sosyal hiZmet okuyorum bu durumda tayin hakkım var mı yok mu nasıl öğrenirm ??