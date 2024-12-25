Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 00:02
uzman öğretmenlik hak kaybi
11 ay önce 10 yılim doldu. yüksek lisansim da var . hak kaybim için dava açsam kazanirmiyim ?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Aralık 2024 00:15

Hangi hak kaybı? Kazanmamissin daha hakki


1Muallimbey
Aday Memur
25 Aralık 2024 00:21
10 yıl dolunca uzman olunmuyor mu ? meb paşam ne zaman canı isterse mi veriyor. 2023 seçimden önce paşam verdi. geçen sene vermedi oh ne ala

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Aralık 2024 00:35

Cani ne zaman isterse o zaman veriyor işte. Hakki kazanmadigin icin hakkın yok

1Muallimbey, 34 dk. önce
10 yıl dolunca uzman olunmuyor mu ? meb paşam ne zaman canı isterse mi veriyor. 2023 seçimden önce paşam verdi. geçen sene vermedi oh ne ala
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