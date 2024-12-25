Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 00:02
Maaşlar

Evet asgari ücret açıklandığına göre sıra bizim maaşlarda . Bir güzel şaka da bize gelir mi acaba. Tahmini olan ?

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