Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 00:05
Aralık ek dersi yatan iller

Ek dersi yatan oldu mu


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Aralık 2024 00:14

Burda başlık açınca daha ki hizli yatıyor.


kirpii
Aday Memur
25 Aralık 2024 00:24

&#128517; galiba

SorunCevaplayıN, 42 dk. önce

Burda başlık açınca daha ki hizli yatıyor.


hoca7979
Aday Memur
25 Aralık 2024 00:36
Her konuda lüzumsuz bir cevap veriyorsunuz ya trolsunuz yada evde kalmış.
SorunCevaplayıN, 42 dk. önce

Burda başlık açınca daha ki hizli yatıyor.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Aralık 2024 00:39

Lüzumsuz olan sensin. Soyledigim şeyin nesi yanlış? Başlık açınca yatacak mi ek ders ?

hoca7979, 20 dk. önce
Her konuda lüzumsuz bir cevap veriyorsunuz ya trolsunuz yada evde kalmış.

savcıı
Şube Müdürü
25 Aralık 2024 00:41

Perşembeden itibaren yatmaya baslar

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