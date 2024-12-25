Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2024 00:11
Yolluk sorunu

Arkadaşlar 23.09.2024 tarihinde İstanbula tayin aldım fakat 3 aydan fazla geçmesine rağmen yol harcırahı yatmadı.Ne yapmam gerekir yada aynı durumda olan var mı?

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