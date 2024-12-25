Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


25 Aralık 2024 00:22
ben ekonomistim

merhaba arkadaşlar lise mezunuyum, amatör futbolcuyum ve ekonomistim sorularınızı buradan alabilirim.

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