Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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25 Aralık 2024 02:41
Bankalarla olan anlaşmalar sona eriyor...

Bankalarla yapılan anlaşmalar 1 2 ay içerisinde bitiyor. Umarım anlaşma yapılacak bankalarla mantık çerçevesinde personelleri ezdirmeyecek aylık yerine toplu şekilde enflasyona ezdirmeyecek şekilde yapılır. Diğer kurumlar şimdiden başlamış 60 65k arasında bir rakamda duydum ama teyitli bir bilgi değil söylenti.

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