Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2024 03:27
Genel İdare Hizmetleri Eş Durumu ??

Merhabalar eşim genel idare hizmetlerine geçiş yaptı bende kadrolu hemşireyim . Eşim başka bir ilde çalışacak atama bekliyor ancak eş durumundan hemşire gihe tabi olur mu ?

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