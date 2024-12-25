Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Aralık 2024 05:30
Özlük dosyasını nasıl inceleyebiliriz

memur kendi dosyasına nasıl bakabilir


tcdebiraynasiz
Memur
25 Aralık 2024 11:35

Öyle birşey olsa keşke herkes bakmak ister devrem :)


memuraday-y
Şube Müdürü
25 Aralık 2024 11:42

Ne için sormuştunuz ?


Samet06060606
Aday Memur
25 Aralık 2024 11:47
meraktan özlük dosyasında neler yazar bilginiz var mı
memuraday-y, 13 dk. önce

Ne için sormuştunuz ?

Toplam 3 mesaj

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