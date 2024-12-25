Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 07:24
Başöğretmenlik süresi kısalmalı

Şuan 25 yılını 20 yılını dolduranların atanma zorluğu ile 10 yılını dolduranın atanma zorluğu aynımıydı?

25 yıl önce zaman kaybı olmadan atamalar yapılıyordu

Yani bakın etrafınıza 20 yılını dolduranlar 22-23 yaşında atanmışlar

10 yılını dolduran 27 yaşında atanmış

Arada 5 yıllık kayıp var

20 yılını dolduranlar şuanda 42- 43 yaşında

10 yılını dolduran 37-38yaşında

Bu haksızlık görülmeli

20 yılını dolduranla aramızda 10 yaş fark yok, 5 yaş fark var

Başöğretmenlik 15 yıla düşmeli

Çünkü atanmak her yıl daha da zorlaştı

Şimdi 42 yaşında başöğretmen olan 5 yıl önce başöğretmen olacak

Başöğretmenlik 15 yıla düşürülmeli

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