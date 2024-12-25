Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 07:29
Türk Şeker mi Sanayi ve Tek. Bakanlığı mı?

Büro personeli hangisini tavsiye edersiniz? Sebepleri ile yazabilir misiniz


zahmetçakar
Şef
25 Aralık 2024 08:35

eşine dostuna ailene hangisi yakınsa o

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