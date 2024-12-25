Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 08:12
Uzman Öğretmen Başvuru
Mebbisten Başvuru kısmından mı yapılacak bugün

Çok Yazılan Konular

90 Saat Seminer sorunuUzmanlıkta Baz Alınan SüreÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...19 yıllık öğretmen seneye başöğretmen olacak mıMemurlukta Geçen Süreler Uzman Öğretmenlikten Sayılacak mı ?Ömk Eylül ayında göreve başlayan ocakta hakediş veriliyor bu yanlış 4 aylık boşluk oluyorKariyer Basamakları Kılavuzu Hk.Başöğretmenlik suresiKadrolu Memurların istifası 15 gün içinde onaylanmazsa atama yanar mı?Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??

Sözlük

Dizi 1 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2 göz 1 değişik yollarda 1 yüzyıllık yalnızlık 1 gih sınıfı memurlar 1 şarkı adı ile açılan başlıklar 2 Faraday kafesi 2 konu açmaya üşenmek 2 gönül meselesi 1

Son Haberler

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldıArabuluculukta ücret tarifesi belirlendiBakan Şimşek: Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecekTicaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı

Editörün Seçimi

Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri