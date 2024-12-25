Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Aralık 2024 09:09
Bu haftadaki toplantıda memurlar düzenlenmesindeki kanunlar sonucunda üniversite personeline naklen

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