Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 09:43
Başöğretmenlik tazminatı 15 ocak maaşına yetişir mi?

80 saatlik eğitimi alıp 15 ocakta başöğretmen tazminatını alma şansı var mı.Yani bu durumda olan öğretmenlerin 15 ocakta maaşlarına yansır mı?Aynı durum uzman öğretmenlik içinde geçerli.Bu konuda çok farklı yorumlar bulunuyor ve takvimde de açıklayıcı bilgi göremedik.


egeliinci
Genel Müdür
25 Aralık 2024 09:47

15 ocaktan önce eğitimi bitirir sertifika yansır sa sisteme mali hakkınız sertifika tarihi baz alınır, 15 ocakta alamazsanızda 15 şubat maaşına ocak 15 da yapılması gereken tazminatda eklenir kanaatindeyim


Sakar Hoca
Aday Memur
25 Aralık 2024 09:48

15 Şubat olsa ne olur ?


cemol
Genel Müdür
25 Aralık 2024 09:52

eğitimi bi al hele hocam

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