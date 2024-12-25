Asgarî Ücret

Bu asgari ücrete yüzde 29 zam geldiğine göre bize en az yüzde 40 zam verilmesi lazım dimi çünkü onların maaşı ile bizimkisi farklı

Bu asgari ücrete yüzde 29 zam geldiğine göre bize en az yüzde 40 zam verilmesi lazım dimi çünkü onların maaşı ile bizimkisi farklı