Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2024 10:28
Asgarî Ücret
Bu asgari ücrete yüzde 29 zam geldiğine göre bize en az yüzde 40 zam verilmesi lazım dimi çünkü onların maaşı ile bizimkisi farklı

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