Mebbis Güncellemesi Hakkında

Merhabalar.

2012-2015 yılları arasında özel bir kurumda uzman öğretici olarak çalışmıştım.

Yeni yönetmelikte bu yılları da uzman öğretmenlikte ekletebiliyoruz. Ama güncelleme zamanında benim ekleme işlemi yapılmadı henüz. İlçe meb bakanlıktan otomatik yapılıyor gibi birsey söyledi.

Eklenen var mı şu ana kadar böyle bir durumda olup?