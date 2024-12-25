Arkadaşlar sgk icra memurluğu nasıl bir memuriyet bilgisi olan var mı istanbulda iktisatla alan tek yer burası bilgisi olan yazabilir mi

Arkadaşlar sgk icra memurluğu nasıl bir memuriyet bilgisi olan var mı istanbulda iktisatla alan tek yer burası bilgisi olan yazabilir mi