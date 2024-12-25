Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2024 11:19
Memurken iken yoklama kaçağına düşmek?

Önceden Jandarma genel komutanlığında uzman çavuştum, sağlık bakanlığına kpss ile atamam yapıldı, 2 ay askerliğim kalmıştı, yılbaşından sonra yoklama kaçağına düşeceğim, bedelli yapamıyorum, bazı problemlerden dolayı mart, nisan ayı gibi gitmeyi düşünüyorum. Hakkımda herhangi bir yaptırım uygulanır mı memur olduğum için? Yoklama kaçağı olarak günlük 32 tl para cezası olduğunu biliyorum sadece.

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