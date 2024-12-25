Kit'lere acilen reform yapılsın. Memurlar havuza alınsın artık yeter!

Sen tayin alacaksın diye kimse atanamasın öyle mi? bunun adına da tasarruf de. devlet seni işten atsın yine tasarruf yapar o zaman bu bakış açısıyla? bencillik ruhuna işlemiş.

Sen tayin alacaksın diye kimse atanamasın öyle mi? bunun adına da tasarruf de. devlet seni işten atsın yine tasarruf yapar o zaman bu bakış açısıyla? bencillik ruhuna işlemiş.