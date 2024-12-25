Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 11:23
Kit'lere acilen reform yapılsın. Memurlar havuza alınsın artık yeter!

Gerçekten artık illallah ettik. Tayin yok. Memleketimize gidemiyoruz. Kurumlar kambur. Acilen devletimizin buna el atması gerekiyor. Burada çalışan memurlar, sözleşmeli personeller acilen başka kurumlara gönderilsin. Böylece diğer kurumların memur ihtiyacı da karşılanır. Devlet yeni alım yapmaz ve tasarruf etmiş olur. Ülkemizin, devletimizin ve milletimizin beka meselesi haline gelmiştir bu durum.


dhmflyer
Aday Memur
25 Aralık 2024 11:25

yapma yav


furyschopen
Şube Müdürü
25 Aralık 2024 11:26
Sen tayin alacaksın diye kimse atanamasın öyle mi? bunun adına da tasarruf de. devlet seni işten atsın yine tasarruf yapar o zaman bu bakış açısıyla? bencillik ruhuna işlemiş.

mmr-26
Aday Memur
25 Aralık 2024 11:50

bu tiplerden bizde de bol miktarda var. bir yolunu bulur giderim diye yazıyorlar ataması yapılıp gidemeyince sürekli bıdı bıdı.

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