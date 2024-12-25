Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2024 11:44
2025 yılı asgari ücret 630 dolar

Yeni asgari ücret dolar kuruyla 630 dolara denk geliyor. Aslında dolar bazında iyi bir ücret fakat maalesef ülkemizde bir hayat pahalılığı var. Bunu sayın Mehmet Şimşek de belirtti.


M Can
Genel Müdür
25 Aralık 2024 11:49

Bizi kıskanan Almanya'da da 2 bin Doların üzerinde olması lazım...

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