Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


25 Aralık 2024 12:09
Bu diyanet akademi saçmalığı nedir?

Arkadaşlar yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ilitam tamamlar atanirim diye düşünürken diyanet akademiyi duydum ders ile meşgul olduğum için yemi duydum sayılır çok morelim bozuk benim ömrümün altı yedi yılı Kur'an kurslarında geçti benim için kursa geri dönüş gibi olacak ama çocuklar var onlar olmasa böyle düşünmem giderim çocukla nasıl olacak onu düşünüyorum.Daha önceden akademi olmadan nasıl aldılar lise önlisans mezunlarini? Birazda bize haksızlık yapıldığını düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz? Birde hangi illerde ve ilçelerde açılmış? Ayrıntılı nereden öğrenebilirim??

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