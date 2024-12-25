Ciddi bi hastalığınız olsa evlenirmiydiniz

Beyler yaşım 28 kalbimde ciddi sayılabilecek bi rahatsızlığım var burda ne kadar durumumu antabilirim bilmiyorum ama 3,4 katlı bi yer çıkınca soluk soluğa kalıyorum ilerki zamanlardada ameliyat gibi durumlar gözüküyor (1 kere ameliyat oldum) bildiğiniz gibi yaşım geldi her türk ailesindeki gibi evdekilerde evlenmem için baskı yapıyor bende istiyorum ama ilk olarak yeni tanıştığım bi kıza rahatsızlığımı nasıl söyleyecegim ikinciside ha evlendim kendime kocalık yönünde güveniyorum o tarafta sıkıntı yok ama ilerde ameliyat durumu olursa yada beklenmedik bişey evleneceğim kişiyi belki çocugum olacak onları zor durumda bırakacağım kimse bana şurda 1 dakka sonramızın garantisi yok kimin ne olacağı belli değil demesin 28 yaşında dıştan bakınca taş gibi olupda tam evlilik çağında olmak çok farklı hele birde uzun dönemli eski bi ilişkin yoksa yeni tanışacagın birine bu durumu anlatmak daha zor

Beyler yaşım 28 kalbimde ciddi sayılabilecek bi rahatsızlığım var burda ne kadar durumumu antabilirim bilmiyorum ama 3,4 katlı bi yer çıkınca soluk soluğa kalıyorum ilerki zamanlardada ameliyat gibi durumlar gözüküyor (1 kere ameliyat oldum) bildiğiniz gibi yaşım geldi her türk ailesindeki gibi evdekilerde evlenmem için baskı yapıyor bende istiyorum ama ilk olarak yeni tanıştığım bi kıza rahatsızlığımı nasıl söyleyecegim ikinciside ha evlendim kendime kocalık yönünde güveniyorum o tarafta sıkıntı yok ama ilerde ameliyat durumu olursa yada beklenmedik bişey evleneceğim kişiyi belki çocugum olacak onları zor durumda bırakacağım kimse bana şurda 1 dakka sonramızın garantisi yok kimin ne olacağı belli değil demesin 28 yaşında dıştan bakınca taş gibi olupda tam evlilik çağında olmak çok farklı hele birde uzun dönemli eski bi ilişkin yoksa yeni tanışacagın birine bu durumu anlatmak daha zor