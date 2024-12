KPSS Önlisans Sınavı Her Yıl Yapılmalıdır

Değerli Ön Lisans Mezunları,

KPSS Ön Lisans sınavının (P93) yalnızca iki yılda bir yapılması, hepimiz için büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Lisans mezunları her yıl sınava girerek güncel puanlarıyla başvuru yapma şansına sahipken, biz ön lisans mezunları bu imkândan mahrum kalıyoruz. Bu durum, hem atanma şansımızı geciktirmekte hem de fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Eğer KPSS Ön Lisans sınavı her yıl yapılsa, her senenin puanı ayrı değerlendirilecek ve atanma süreçlerimiz daha adil bir zemine oturacaktır. Ayrıca, sınav her yıl yapılırsa, aday sayısı doğal olarak azalacak ve organizasyon daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Böylelikle kamuda tasarruf ilkesine de bir zararı dokunmayacaktır.

Ben bu konuda CİMER?e bir dilekçe yazmaya karar verdim ve sizleri de bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum. Birlikte hareket edersek sesimizi daha güçlü duyurabiliriz. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak CİMER?e dilekçe göndermeniz, hem kendi geleceğinize hem de binlerce mezunun hak mücadelesine katkı sağlayacaktır.

Unutmayalım, birlikten kuvvet doğar. Taleplerimizi dile getirmek, bu mağduriyetin giderilmesi adına önemli bir adım olacaktır.

Not: Cimere giriş sağlandıktan sonra Başvuru yap bölümünden istek kısmı seçilip dilekçe yazılacaktır. Sonrasında ilgili kurum ÖSYM tarafına gönderilecektir. Dilerseniz örnek dilekçe de paylaşabilirim.