KPSS Önlisans Sınavı Her Yıl Yapılmalıdır

Benim kendi yazdığım dilekçe şu şekildedir.
Ben, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans P93 puanı ile ilgili bir talebi dile getirmek üzere sizlere ulaşıyorum. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara sunduğu hizmetlerdeki özveri ve düzen için teşekkür ederim. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreçlerinin adayların yeteneklerine uygun şekilde değerlendirilmesine olanak tanıması, kamu yönetiminin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Ancak, KPSS Ön Lisans (P93) sınavının mevcut uygulamada yalnızca iki yılda bir düzenlenmesi, biz ön lisans mezunları için ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır. Sınavın iki yılda bir yapılması, yaşımızın ilerlemesiyle birlikte atanma şansımızı giderek geciktirmekte ve eğitim düzeyimize uygun iş fırsatlarını değerlendirme sürecimizi olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan, KPSS Lisans (P3) sınavının her yıl yapılması, lisans mezunlarına güncel puanlarıyla başvuru yapma hakkı tanımakta ve bu durum ön lisans mezunlarıyla aralarında bir eşitsizlik oluşturmaktadır. Biz ön lisans mezunları olarak, aynı fırsat eşitliğinden yararlanmayı arzu etmekteyiz.
Ayrıca, sınavın her yıl yapılmasının kamu kaynaklarını aşırı bir yük altına sokacağı kaygısı taşınmamalıdır. Her yıl sınav düzenlenmesi durumunda, sınava giren aday sayısının doğal olarak bölüneceği ve bu sayede organizasyonel süreçlerin daha düzenli ve kolay yönetilebileceği kanaatindeyim.
Bu bağlamda önerimiz şudur:
KPSS Ön Lisans sınavı her yıl düzenlenmeli ve her yıl alınan puanlar yalnızca o yıl için geçerli olmalıdır.
Bu değişikliğin 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulması, biz ön lisans mezunlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi açısından büyük bir adım olacaktır.
Fırsat eşitliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına, taleplerimizin dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim.
Benim kendi yazdığım dilekçe şu şekildedir.
Ben, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans P93 puanı ile ilgili bir talebi dile getirmek üzere sizlere ulaşıyorum. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara sunduğu hizmetlerdeki özveri ve düzen için teşekkür ederim. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreçlerinin adayların yeteneklerine uygun şekilde değerlendirilmesine olanak tanıması, kamu yönetiminin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Ancak, KPSS Ön Lisans (P93) sınavının mevcut uygulamada yalnızca iki yılda bir düzenlenmesi, biz ön lisans mezunları için ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır. Sınavın iki yılda bir yapılması, yaşımızın ilerlemesiyle birlikte atanma şansımızı giderek geciktirmekte ve eğitim düzeyimize uygun iş fırsatlarını değerlendirme sürecimizi olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan, KPSS Lisans (P3) sınavının her yıl yapılması, lisans mezunlarına güncel puanlarıyla başvuru yapma hakkı tanımakta ve bu durum ön lisans mezunlarıyla aralarında bir eşitsizlik oluşturmaktadır. Biz ön lisans mezunları olarak, aynı fırsat eşitliğinden yararlanmayı arzu etmekteyiz.
Ayrıca, sınavın her yıl yapılmasının kamu kaynaklarını aşırı bir yük altına sokacağı kaygısı taşınmamalıdır. Her yıl sınav düzenlenmesi durumunda, sınava giren aday sayısının doğal olarak bölüneceği ve bu sayede organizasyonel süreçlerin daha düzenli ve kolay yönetilebileceği kanaatindeyim.
Bu bağlamda önerimiz şudur:
KPSS Ön Lisans sınavı her yıl düzenlenmeli ve her yıl alınan puanlar yalnızca o yıl için geçerli olmalıdır.
Bu değişikliğin 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulması, biz ön lisans mezunlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi açısından büyük bir adım olacaktır.
Fırsat eşitliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına, taleplerimizin dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim.