KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 12:29
KPSS Önlisans Sınavı Her Yıl Yapılmalıdır

Değerli Ön Lisans Mezunları,

KPSS Ön Lisans sınavının (P93) yalnızca iki yılda bir yapılması, hepimiz için büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Lisans mezunları her yıl sınava girerek güncel puanlarıyla başvuru yapma şansına sahipken, biz ön lisans mezunları bu imkândan mahrum kalıyoruz. Bu durum, hem atanma şansımızı geciktirmekte hem de fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Eğer KPSS Ön Lisans sınavı her yıl yapılsa, her senenin puanı ayrı değerlendirilecek ve atanma süreçlerimiz daha adil bir zemine oturacaktır. Ayrıca, sınav her yıl yapılırsa, aday sayısı doğal olarak azalacak ve organizasyon daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Böylelikle kamuda tasarruf ilkesine de bir zararı dokunmayacaktır.

Ben bu konuda CİMER?e bir dilekçe yazmaya karar verdim ve sizleri de bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum. Birlikte hareket edersek sesimizi daha güçlü duyurabiliriz. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak CİMER?e dilekçe göndermeniz, hem kendi geleceğinize hem de binlerce mezunun hak mücadelesine katkı sağlayacaktır.

Unutmayalım, birlikten kuvvet doğar. Taleplerimizi dile getirmek, bu mağduriyetin giderilmesi adına önemli bir adım olacaktır.

Not: Cimere giriş sağlandıktan sonra Başvuru yap bölümünden istek kısmı seçilip dilekçe yazılacaktır. Sonrasında ilgili kurum ÖSYM tarafına gönderilecektir. Dilerseniz örnek dilekçe de paylaşabilirim.


poliisadayii
25 Aralık 2024 12:30

Benim kendi yazdığım dilekçe şu şekildedir.

Ben, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans P93 puanı ile ilgili bir talebi dile getirmek üzere sizlere ulaşıyorum. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara sunduğu hizmetlerdeki özveri ve düzen için teşekkür ederim. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreçlerinin adayların yeteneklerine uygun şekilde değerlendirilmesine olanak tanıması, kamu yönetiminin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Ancak, KPSS Ön Lisans (P93) sınavının mevcut uygulamada yalnızca iki yılda bir düzenlenmesi, biz ön lisans mezunları için ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır. Sınavın iki yılda bir yapılması, yaşımızın ilerlemesiyle birlikte atanma şansımızı giderek geciktirmekte ve eğitim düzeyimize uygun iş fırsatlarını değerlendirme sürecimizi olumsuz etkilemektedir.

Öte yandan, KPSS Lisans (P3) sınavının her yıl yapılması, lisans mezunlarına güncel puanlarıyla başvuru yapma hakkı tanımakta ve bu durum ön lisans mezunlarıyla aralarında bir eşitsizlik oluşturmaktadır. Biz ön lisans mezunları olarak, aynı fırsat eşitliğinden yararlanmayı arzu etmekteyiz.

Ayrıca, sınavın her yıl yapılmasının kamu kaynaklarını aşırı bir yük altına sokacağı kaygısı taşınmamalıdır. Her yıl sınav düzenlenmesi durumunda, sınava giren aday sayısının doğal olarak bölüneceği ve bu sayede organizasyonel süreçlerin daha düzenli ve kolay yönetilebileceği kanaatindeyim.

Bu bağlamda önerimiz şudur:

KPSS Ön Lisans sınavı her yıl düzenlenmeli ve her yıl alınan puanlar yalnızca o yıl için geçerli olmalıdır.

Bu değişikliğin 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulması, biz ön lisans mezunlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi açısından büyük bir adım olacaktır.

Fırsat eşitliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına, taleplerimizin dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim.


patatessalatası
Aday Memur
25 Aralık 2024 12:56
hastalık veya başka bir sebeple sınava giremeyen veya sınavda potansiyelini ortaya çıkaramayan adaylar için bu büyül bir sorun. Ayrıca 2 yılda bir olması ciddi anlamda insanların psikolojisini bozuyor. Değerlendirilebilir bu öneri. Sınav puanın geçerlilik yılının 1 yıla indirilmesi doğru olur mu ? bu konuda yorum yapamayacağım

serhado mercado
Aday Memur
25 Aralık 2024 13:04

bu dediğin olursa tüm bölümler +88 ile kapanır

patatessalatası, 31 dk. önce
hastalık veya başka bir sebeple sınava giremeyen veya sınavda potansiyelini ortaya çıkaramayan adaylar için bu büyül bir sorun. Ayrıca 2 yılda bir olması ciddi anlamda insanların psikolojisini bozuyor. Değerlendirilebilir bu öneri. Sınav puanın geçerlilik yılının 1 yıla indirilmesi doğru olur mu ? bu konuda yorum yapamayacağım

poliisadayii
25 Aralık 2024 13:09
Lisans Sınavları da 2021 yılına kadar iki yılda bir yapılırdı. Talepler üzerine 2021 yılından itibaren her yıl yapılmaya başlandı. Herhangi bir yol açtığı sorun da olmadı
serhado mercado, 23 dk. önce

bu dediğin olursa tüm bölümler +88 ile kapanır


crops35
Editor
25 Aralık 2024 13:19

Lisans mezunları için B grubu kadroların sınavı da iki yılda bir yapılıyor.

poliisadayii, 18 dk. önce
Lisans Sınavları da 2021 yılına kadar iki yılda bir yapılırdı. Talepler üzerine 2021 yılından itibaren her yıl yapılmaya başlandı. Herhangi bir yol açtığı sorun da olmadı
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