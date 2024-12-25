Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 12:58
Üniversiteden MEB'e geçmiş öğretmenlerin başöğretmenlik süreleri

ünivesiteden(akademiyen) meb e geçmiş öğretmenlerin başöğretmenlik süreleri hesaplanırken üniversitede çalıştığımız yıllar sayılmamış? bu durumda olan arkadaşım var mı? ortak bir yol izleyelim derim.

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