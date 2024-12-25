Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 14:03
tcdd hat bakım onarım memuru
sizce yapılacak meslek midir maaşları ne durumdadır dhmide arff memuruyum geçmeye değer mi? dhmide konumumu beğenmiyorum

KIPIRTI27
Aday Memur
25 Aralık 2024 14:34

kesinlikle değmez


Kempeitei
Aday Memur
25 Aralık 2024 14:39
çalıştığım konum kötü kendi şehrimi yazmak için mantıklı olur mu
Toplam 2 mesaj

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