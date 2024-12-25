KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 14:06
Üniversiteden Alınan Bilgisayar Transkripti Hakkında

Merhabalar öncelikle. Halk Eğitim'den bilgisayar kursu için yer bulamadığım için bilgisayar transkripti ile Adalet Bakanlığı katiplik alımlarına başvurmak istiyorum.

Şu anda 1 örgün 2 açıktan üniversite (Anadolu ve ATA AÖF) okuyorum. Örgündeki bölümümde Bilgisayar adında bir ders ve açıktaki bölümlerde güz dönemimde Temel Bilgi Teknolojileri 1 dersi var ve bu dersi saydırırsam sertifika yerine geçiyor. Ancak ben üniversiteden mezun olmadan bu dersi geçtiğimi transkript ile bildirirsem kabul edilir mi? Yani alım martta sonlanacak diyelim ve benim bilgisayar dersini geçtiğim şubatta transkript üzerinde gözüküyorsa kabul edilir mi yoksa mezun olmak zorunlu mu? Şu an hepsinde 1. sınıfım.

Ayrıca bahar dönemimde de Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi var. Sadece Temel Bilgi Teknolojileri 1 yeterli mi sertifika için yoksa Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersini de vermek zorunda mıyım? Öyle olursa alıma hiçbir türlü yetişmiyor.

Ayrıca açıköğretim üniversitesi üzerinde bilgisayar dersi alındığı için geçersiz olma ihtimali var mı? Örgün üniversite mi olmalı? Yardımcı olursanız sevinirim.

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