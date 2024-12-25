Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2024 14:30
Basogretmenlik hakkinda

Arkadaslar 2005 2006 yıllarında bir yil Ankara'da bulunan bir özel okulda ogretmenlik yaptim. Aldigim belge cocuklarla cikardigim dergi bile duruyor. Ama ozel ogretim cozelgeyi bulamadigi icin sureyi eklemiyor. 1 yilim gitti ve o bir yil olursa basogretmen oluyorum. Bu konuda nasil bir yol izlemeliyim? Cevap verirseniz cok mutlu olurum simdiden teşekkür ederim.


Halideedip82
Aday Memur
25 Aralık 2024 14:38

Yardım ederseniz çok sevinirim

Toplam 1 mesaj

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