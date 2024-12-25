Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2024 14:37
Haftaya Pazartesi 5 gün izin alsam nasıl olur yanacak iznim 5 gün.

Devreden iznimden mi gider yıl bittiği için yoksa yanmayacak olan iznimden mi gider.


Cipher
Aday Memur
25 Aralık 2024 14:53

toyluğumdan soruyorum kusura bakmayın. henüz 1.5 yıllık memurum nasıl 2 yıl boyunca geçerli izniniz fazla geliyor anlamıyorum. neden kullanmıyorsunuz. işinizi bu kadar mı seviyorsunuz yoksa amirleriniz mi izin vermiyor. yoksa çok işiniz varda 2 yıl boyunca hiç mi izin alacak fırsatınız olmuyor.

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