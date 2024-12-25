Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 14:38
Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi mahkeme

Kisa donem ve yedek subay olarak askerlik yapan kisilerin askelik surelerinin ,Uzman ve basogretmenlik için hizmetten sayilmamasi ile alakalı geçmişte veya günümüzde sendika/kişisel olarak dava aç veya açmayı düşünen arkadaş varmi acaba


silivripdr
Daire Başkanı
25 Aralık 2024 14:43

bu vatan savunması için ağrıda hakkaride dağlarda görev yapan okumuş erkek öğretmenler için büyük haksızlık


türk50
Şef
25 Aralık 2024 14:45

Bununla ilgili sendikaları uyarmak lazım, yanlıştan dönülmeli


egeliinci
Genel Müdür
25 Aralık 2024 14:46

Suyunu çıkardınız iyice, askerlik ayrı bir görev öğretmenlik ayrı, vatani görevini silah altında asker olarak geçirmiş birinin süresi hangi mantıkla öğretmenlikten sayılsın ki, haaa desen ki emekli prim günden sayılsın desen anlayacamda bşr meslekteki uzmanlaşmaya neden sayılsın, iyice saçmalamaya başladı insanlar

silivripdr, 17 dk. önce

bu vatan savunması için ağrıda hakkaride dağlarda görev yapan okumuş erkek öğretmenler için büyük haksızlık


silivripdr
Daire Başkanı
25 Aralık 2024 14:52

al işte hemen atladı bi tane değişik. bana bak sayın değişik. sen bir taraflarını yaya yaya sözde öğretmenlik yaparken ben allahın dağında askerlere psikolojik danışmanlık yapıyordum. GATA'da eğitim alıyordum. mesleki uzmanlığıma katkısı olmazmış. hadi ordan hadi ordan. en büyük katkı askerliktedir insana. diğer branşlar için de bu böyle. öğretmenler askerde sigara toplamıyor. vatandaşın çocuklarına mehmetçik dersanelerinde ders veriyor. muhtemelen asker düşmanı , ne idüğü belirsiz fikirlere sahip birisin. yorum yazma. köhne fikirlerini kendine sakla.

egeliinci, 14 dk. önce

Suyunu çıkardınız iyice, askerlik ayrı bir görev öğretmenlik ayrı, vatani görevini silah altında asker olarak geçirmiş birinin süresi hangi mantıkla öğretmenlikten sayılsın ki, haaa desen ki emekli prim günden sayılsın desen anlayacamda bşr meslekteki uzmanlaşmaya neden sayılsın, iyice saçmalamaya başladı insanlar


Hakan Birol
25 Aralık 2024 14:55

Peki ya kendi okulunda askerlik yapıp maaş alanlara kıyasen 6 ay askerlik yapıp kendi cebinden harcayıp maaş almayan kişininin günahı ne bunda mantık nerede?

egeliinci, 14 dk. önce

Suyunu çıkardınız iyice, askerlik ayrı bir görev öğretmenlik ayrı, vatani görevini silah altında asker olarak geçirmiş birinin süresi hangi mantıkla öğretmenlikten sayılsın ki, haaa desen ki emekli prim günden sayılsın desen anlayacamda bşr meslekteki uzmanlaşmaya neden sayılsın, iyice saçmalamaya başladı insanlar


ecrinnas
Aday Memur
25 Aralık 2024 14:58

Sendika görevleri sebebiyle ücretsiz izinler sayılıyor sesiniz çıkmıyor da askerliğe mi çıkıyor.

egeliinci, 14 dk. önce

Suyunu çıkardınız iyice, askerlik ayrı bir görev öğretmenlik ayrı, vatani görevini silah altında asker olarak geçirmiş birinin süresi hangi mantıkla öğretmenlikten sayılsın ki, haaa desen ki emekli prim günden sayılsın desen anlayacamda bşr meslekteki uzmanlaşmaya neden sayılsın, iyice saçmalamaya başladı insanlar

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