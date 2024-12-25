Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Aralık 2024 15:00
Ortopedi- hastane sevk

Düşme sonucu Dirsek içi parçalı kırık oluştu doktor eskisi gibi hareket edemeyebilirsin demişti ameliyat öncesinde ameliyat oldum vida tel ve platin takıldı fizik tedavi sürecimde bitti en son tekrar ameliyat olduğum hastaneye son durumumu sormak için gittiğimde kırılan dirsek silah kolun olduğunu söyledim mesleğimi yapıp yapamayacağımı sordum eskisi gibi olmayacağını tekrar söyledi bu durumda hastaneye sevkim yapıldı ilçe tarafından kuruldaki ortopedi doktoru tekrar ameliyat gibi bilgiler söyledi benim herhangi bir ağrım sıkıntım yok sadece hareket kısırlığım var MR istedi nasıl bir yol izlemeliyim bu durumda teşekkürler.

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