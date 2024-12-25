Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Aralık 2024 15:00
Ortopedi ve hastaneye sevk

Düşme sonucu Dirsek içi parçalı kırık oluştu doktor eskisi gibi hareket edemeyebilirsin demişti ameliyat öncesinde ameliyat oldum vida tel ve platin takıldı fizik tedavi sürecimde bitti en son tekrar ameliyat olduğum hastaneye son durumumu sormak için gittiğimde kırılan dirsek silah kolun olduğunu söyledim mesleğimi yapıp yapamayacağımı sordum eskisi gibi olmayacağını tekrar söyledi bu durumda hastaneye sevkim yapıldı ilçe tarafından kuruldaki ortopedi doktoru tekrar ameliyat gibi bilgiler söyledi benim herhangi bir ağrım sıkıntım yok sadece hareket kısırlığım var MR istedi nasıl bir yol izlemeliyim bu durumda teşekkürler.


Cevik3565
Aday Memur
25 Aralık 2024 22:12

Silah elin olduğu için yüzde yüze yakın güç ve hareket olması lazım. Kontrollü D dilimi verebilirler. Eğer ameliyat olmak istemezsen zorla yaptırmazlar herhalde. Eğer ki düşmeniz görev sırasında olduysa vazife malüllüğğ+idari polislik verilir. Görev dışında olduysa adi malüllük ya gih seçeneği verilir

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