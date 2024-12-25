Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 15:41
Yılda 3 defa başvuru uzmanlık

Böyle bir haber duyum vardı bunun aslını bolen varmı ?


egeliinci
Genel Müdür
25 Aralık 2024 16:06

Ocak Nisan

Mayıs Ağustos

Eylül Aralık

Sanırsam bu peryotla yapacaklar

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