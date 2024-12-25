Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2024 16:10
kurumsal abonelik

merhaba arkadaşlar.sendıkanın abonelıgıne geciş yaptım 1 sene önce sımdı sozleşmem bitiyor cıkısımı aldıgım takdırde 600 lıralık vergı odeyecegımı soyledıler.bu sizcede sacmalık degılmı?

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