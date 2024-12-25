Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 16:14
teiaş mı eüaş mı
Üstadlar tercih listesine teiaşlar mı eüaşları mı daha önce sıralamak mantıklı yoksa herhangi bir fark yok mu bilgi verirseniz çok sevinirim

Adanam001
Aday Memur
25 Aralık 2024 16:14
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