teiaş mı eüaş mı

Üstadlar tercih listesine teiaşlar mı eüaşları mı daha önce sıralamak mantıklı yoksa herhangi bir fark yok mu bilgi verirseniz çok sevinirim

Üstadlar tercih listesine teiaşlar mı eüaşları mı daha önce sıralamak mantıklı yoksa herhangi bir fark yok mu bilgi verirseniz çok sevinirim