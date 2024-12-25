Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 17:30
Uzmanlık için dilekçe isteyen müdür

Merhaba,

Okulunda müdürü mebbis bilgilerim doğru diye dilekçe isteyen var mı?

Ve dilekçe gelmeden başvuruyu onaylamam diyor.

Ayni gün onaylanır denmesine rağmen bugün onaylamadı üstelik


63fenci
Şube Müdürü
25 Aralık 2024 18:03

Öyle Dünya yok doğruluğunu kontrol etmek onun Başvuru yapmanız doğruluğunu kabul etmeniz anlamına gelir.Ama çoğu kalın kafalı anlamaz hocam yaz ver dilekçeyi

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