Pomem Öncesi Psikiyatri Muayenesi Hakkında F41.2 Tanısı

Merhaba abilerim, ablalarım, kardeşlerim. 32. Dönem pomem sınavlarına gireceğim. Fiziki sınav zamanını beklemekteyim. Konuya gelelim, Ben Kasım 2023 tarihinde o zamanlar kpss calısıyordum spor yapıyordum bir süre uyku problemi yaşadım. Psikolojik olarak hicbir sıkıntım olmadıgını biliyordum. ve en son psikiyartiste gittim. Doktor bana: rahat olmamı, hiçbir sıkıntım olmadıgını, bir şeyleri çok düsündügümü vs dedi. Bana 2 adet ilaç yazdı DESYREL ve ATARAX. Atarax zaten alerji ilacı, diger ilac da uyku getiren bir ilaç. Bu ilaçları aldım ve sadece 2 gün kullandım. Ben psikolojim bozuk oldugu veya bir rahatsızlıgım oldugu icin gitmedim, ben psikiyatristen tavsiye almaya kendimi anlatmaya gittim. Yani asıl problemim uykusuzluktu. Doktor bana tanı olarak F41.2 KARIŞIK ANKSİYETE VE DEPRESİF BOZUKLUK tanısı girmiş. Şimdi bunu kafaya taktım. Parkurda 42 saniye yapmaktayım. Sözlü mülakata oldukça hazırım. Eğer asil olarak kazanırsam bu engel teşkil eder mi? Araştırdıgım kadarıyla sıkıntı gibi duruyor. Doktorlar görüşmem işe yarar mı?

NELER YAPABİLİRİM? NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİM? TAVSİYE VEREBİLECEK VAR MI? NE OLUR YORUMUNUZU ESİRGEMEYİN. BİLDİKLERİNİ VE YAŞADIKLARINIZI ANLATIRSANIZ SEVİNİRİM.