Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 18:26
Uzman öğretmenlik ve baş ogretmenlikte yedek subayların süreye dahil edilmemesi hatasi

Yayınlanan klavuzda Başöğretmen ve uzman öğretmenlik için gerekli süreye yedek subay olarak görev yapanlar süreye dahil edilmez ibaresi vardır.fakat uygulamada terhis belgesinde statüsü ve tabi olunan hizmet süresi meb bağlı okullarda askeri öğretmen olarak yapan öğretmenlerde hemde askerde asteğmen olarak yedek subay olarak yapan öğretmenlerde YEDEK SUBAY ibaresi yer alir.

Terhis belgesinde terhis edildiği birlik kurum ve yeri ibaresinde eğitim yada okulu kelimesi geçen öğretmenlere askeriye içerisinde yedek subay olarak mı yoksa askeri öğretmen mi olduğuna bakılmadan askeri öğretmen olarak MEBBİS e işlendi.

Bu durum eşitsizliğe sebeb oldu.bakanlik bu konuda adeletsizligi gidermek için düzenleme bekliyoruz.

Askeri öğretmenlik mebe bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için verilen bir statudur. Fakat askeri okullarda ve liselerinde görev yedek subay olarak askerlik yapan ogretmenlere bu haklar tanınmalıdır.bu konuda bakanlık adeletsizligi gidermek için yedek subaylari da hizmet süresine dahil etmelidir.saygilarimla


Pratik Hoca
Memur
25 Aralık 2024 18:31

Daha güzelini söyliyeyim.

Kısa dönem

Uzın dönem

Asker öğretmenlik

Tüm sürecin süreye dahil edilmesi gerekir. TES bu konuda hukuki süreç başlatacak.

Askerlik yapan adama süre indirimi verilmesi gerekirken birde süre cezası uygun değil.


rehber056
25 Aralık 2024 18:43

Kesinlikle hocam hepsi süreye dahil edilmesi gerekir.benim bahsettiğim konu MEBBİS te teknik uygulamadan kaynaklı bir adeletsizlik bu konu da acilen duzeltilmeli.bu konuda haksızlık giderilmesi için ya bütün öğretmenlerin terhis belgesi incelenmesi gerekiyor yada geçici madde eklenmesi gerekiyor.bu konuda çok fazla mağduriyet oluşacağı için ister istemez haksizliga uğrayan öğretmenler hukuki sürece basvuracaktir.

Pratik Hoca, 1 saat önce

Daha güzelini söyliyeyim.

Kısa dönem

Uzın dönem

Asker öğretmenlik

Tüm sürecin süreye dahil edilmesi gerekir. TES bu konuda hukuki süreç başlatacak.

Askerlik yapan adama süre indirimi verilmesi gerekirken birde süre cezası uygun değil.


stealthh
Şef
25 Aralık 2024 19:21
Memurluktan öğretmenliğe geçenler olarak idare mahkemesine dava açmak için grup kuruyoruz. Şuan 100 kişiye yakınız katılmak isteyenler yazabilit
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