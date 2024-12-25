Uzman öğretmenlik ve baş ogretmenlikte yedek subayların süreye dahil edilmemesi hatasi

Yayınlanan klavuzda Başöğretmen ve uzman öğretmenlik için gerekli süreye yedek subay olarak görev yapanlar süreye dahil edilmez ibaresi vardır.fakat uygulamada terhis belgesinde statüsü ve tabi olunan hizmet süresi meb bağlı okullarda askeri öğretmen olarak yapan öğretmenlerde hemde askerde asteğmen olarak yedek subay olarak yapan öğretmenlerde YEDEK SUBAY ibaresi yer alir.

Terhis belgesinde terhis edildiği birlik kurum ve yeri ibaresinde eğitim yada okulu kelimesi geçen öğretmenlere askeriye içerisinde yedek subay olarak mı yoksa askeri öğretmen mi olduğuna bakılmadan askeri öğretmen olarak MEBBİS e işlendi.

Bu durum eşitsizliğe sebeb oldu.bakanlik bu konuda adeletsizligi gidermek için düzenleme bekliyoruz.

Askeri öğretmenlik mebe bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için verilen bir statudur. Fakat askeri okullarda ve liselerinde görev yedek subay olarak askerlik yapan ogretmenlere bu haklar tanınmalıdır.bu konuda bakanlık adeletsizligi gidermek için yedek subaylari da hizmet süresine dahil etmelidir.saygilarimla