Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2024 18:27
İstifa edecek olan sözleşmeli yıllık izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli personel istifa dilekçesini sicile verdikten sonra 1 ay çalışmak zorunda ( usule uygun istifa) olduğu süre boyunca yıllık izin, rapor, mazeret gibi izinleri kullanabilir mi yoksa istifa dilekçesini verdiğinde izin hakları bitiyor mu?

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