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Editörler : supporters.


25 Aralık 2024 18:29
Alkol Fiyatlarına Büyük Zam: ÖTV Artışı Açıklandı

24 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan 9309 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte rakı ve bira hariç tüm alkol ürünlerinin (cin, votka, viski) maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında %12,5 oranında artış yapıldı.

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