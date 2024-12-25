Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2024 19:33
Yıllık izin

Aralık 30 ve 31inde ve ocak 1-2de olmak üzere 3 günlük yıllık izin kullanan biri ne Zaman mesaiye başlar

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