Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2024 19:37
Hakaret cezası

Merhabalar alt komşu ile aramızda sorun yaşadığımızdan dolayı ailecek ağız birliği yapıp 2 ay hakaret cezası aldırdılar kendileri de aldı.

Ve bu hagb oldu.

Daha sonra evimize asılsız polis gönderdiler biz de gittik şikayetçi olduk daha sonra bu kişinin arkadaşına ben evimi satmayacağım kiraya vereceğim dedim arkadaşı da gitmiş "evi satmayacagim gürültülü bir kiracıya vereceğim" diyerek tanık olmuş. Bu söz tehdite girer mi?

Hagb bozulur da olaki 4-5 ay daha ceza alırsam memurluğum tehlikeye girer mi?

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