Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 19:52
Ücretli öğretmenlikte geçen süre

uzmanlık hesaplanırken tarih olduğu gibi mi baz alınıyor yoksa sadece çalıştığımız günler mi sayılıyor bilen var mı


Huzeyfe Talha
Aday Memur
25 Aralık 2024 19:53

Sadece çalışılan günler.

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