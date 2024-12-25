Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2024 20:33
2024/2 Çaykur (Çay işletmeleri genel müdürlüğü)

Rize merkez taşra 20 memur alımı için.

Çaykurda çalışan varsa kurum ortamı çalışma ortamı varsa sosyal haklar vs bahsederse memnun olurum.

Ayrıca tavan taban puanlar ne olur acaba?


Cesur33345
Aday Memur
25 Aralık 2024 20:38
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