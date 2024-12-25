Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Aralık 2024 20:34
2 farklı bakanlığa atama yapılması

Merhaba 2 farklı bakanlığa destek personeli olarak başvuru yapacağım. İkiside olumlu olur ve atanırsam örneğin Milli Savunma Bakanlığı atamamı yaptı aynı zamanda Hazine Bakanlığıda atamamı yaptı bu durumda ne yapmam gerek? KPSS puanım yanarmı? Merkezi atamadan atanmayacağım normal açıktan başvuru olacak. Teşekkür ederim.

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