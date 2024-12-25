KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 20:57
3 yıl deneyim isteyen ilanlar

3 yıl deneyim şartı arayan uzman personel ilanlarında deneyimimizi SGK hizmet dökümü dışında bir belge ile kanıtlama şansımız var mı?

Aynı sorunu yaşayıp çözen varsa paylaşabilirse çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Jandarma Avukat AlımıKpss 2024-HukukçularKamu yönetimi p3 83.68Bilinçli tercih hakkinda danismanlikİİBF analizim, kaçla kapatır?TCDD Sürveyan ve Hareket MemuruİİBF mezunları olarak taban puan ne olur?Sgk icra memurluğuTeiaş mı Türkiye Uzay Ajansı mı Devlet opera ve bale mi?Merkezi Atama Ankara Tercih Edecekler

Sözlük

kayseri 2 gs store 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 4 evli evinde,köylü köyünde gerek 2 asgari ücret 2 güne bir atasözü bırak 1 Yetersizlik hissi 1 yaktı geçti 2 çayın ilkel bir içecek olduğunun düşünülmesi 6 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeliÖğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardıRTÜK Başkanı Şahin'den, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamaİBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılacakTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri